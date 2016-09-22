Бійці АТО здивовані рішенням про розведення сил і попереджають про ймовірну активізацію бойовиків (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Значна кількість бійців про те, що протягом 13 днів вони мають відійти на кілометр, дізнались від журналістів. За їх словами, про такий крок не здогадувались, готувались до зими на своїх звичних позиціях.

Військові не розуміють, чому обрані були саме ці три ділянки - Станиця Луганська, Золоте та Петровське – оскільки, це досить спокійні нині зони й контактних боїв тут не ведеться.

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«Бої контактні більше проходять в районі Попасної й там у Попаснянському районі. В нас контактних боїв як таких не було. Супротивна сторона тут лише намагалась провокувати нас на зворотні дії», – кажуть на ділянці фронту, де має відбутись розведення.

Загалом бійці готові виконувати будь-який наказ, але шкодують про одне – їм вдалось налагодити контакт з місцевим населенням, яке не завжди налаштоване проукраїнськи, а тепер доведеться піти з цих населених пунктів, і ворог, вчергове не дотримавшись домовленостей, може увійти в ці села.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Організація з безпеки і співробітництва у Європі оприлюднила повний текст Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі.