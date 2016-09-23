Тука: на Донбасі є багато людей, готових повстати проти терористів

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив радник міністра з питань АТО та переміщених осіб Георгій Тука, передає ТСН.

Разом із тим, посадовець не впевнений, що у разі такого повстання українська армія має його підтримати.

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"Є чимала кількість людей, які, живучи на окупованій території, здатні до певних радикальних дій. І от як має діяти Україна, якщо, наприклад, у Стаханові спалахне повстання проти окупантів? Питання здається на перший погляд просте: радикально вперед! А я згадую події Другої світової війни, Варшавське повстання. Заради того, щоб підтримати повсталих, радянська армія поклала сто тисяч життів наших солдат. І врешті решт не впоралась із завданням і повстання було придушене", - сказав Тука.

"Тому казати: "Давайте повернемо Дебальцеве!"… Давайте. А можливості є? Немає. Треба бути реалістами", - вважає радник міністра.