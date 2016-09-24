Бойовики порушили "тишу" в АТО пострілами із зеніток та мінометів

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів. Окупанти вели вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Авдіївки, Зайцевого, Новоселівки та Верхньоторецького.

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Окрім того, по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з зенітної установки ЗУ-23-2. А по Верхньоторецькому вогонь вів снайпер. Також по Зайцевому та Новоселівці Другій окупанти відкривали вогонь з мінометa 120-го та 82-го калібру.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 11 порушень “режиму тиші”. В районі Марїнки, Павлополя, Водяного, Старогнатівки, Талаківки та Станиці Луганської бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також в районі Павлополя противник застосував снайперську групу.

На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення “режиму тиші”. Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новозванівки та Новоолександрівки, відкривши вогонь з міномету 82-го калібру, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів та стрілецької зброї.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, зафіксовано проліт 3 БПЛА.

Незважаючи на провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей.