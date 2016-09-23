За добу "тиша" на Донбасі стала гучнішою: 21 обстріл

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Окупанти вели вогонь із гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї біля Авдіївки, Новоселівки Другої, Зайцевого та Новгородського. Окрім того, по Авдіївці та Новоселівці Другій окупанти відкривали вогонь з міномету калібру 82 міліметри.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 7 порушень “режиму тиші”. В районі Мар’їнки, Старогнатівки, Талаківки та Тарамчука бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. Також в районі Тарамчука противник застосував снайперську групу.

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На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення “режиму тиші”. Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Попасної та Новозванівки, де вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, в районі Новоолекандрівки противник застосував снайперську групу, а по позиціях сил АТО в районі Новозванівки та Новоолександрівки відкривав вогонь з БМП.

Зазначається, що в зоні проведення АТО за минулу добу зафіксовано проліт 2 БПЛА.