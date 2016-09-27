Лисенко: на лінії фронту спостерігається загострення, бойовики б’ють із заборонених мінометів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Вперше за два останні тижні спостерігається певна ескалація воєнної обстановки на лінії фронту. Минулої доби ворог 40 разів порушив режим припинення вогню. Також всупереч попереднім домовленостям бойовики різними шляхами перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів на лінії бойового зіткнення та у місцях, де має відбуватися відведення сил та техніки", - заявив Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку бойовики порушили режим тиші у традиційних так званих "гарячих точках": у Станиці Луганській та у Попаснянському районі. Зафіксовано, що бандформування 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Ворог застосовував виключно легке озброєння.

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Також Лисенко розповів, що на Донецькому напрямку знову фіксуються обстріли з мінометів, використання яких заборонено Мінськими домовленостями. За даними речника, бойовики випустили 18 мін з мінометів калібром 120 мм. Обстріли велись з бронетехніки в районі селища Нижнє Лозове, а також бойовики випустили ще 6 мін поблизу Зайцевого. За його словами, тривають збройні провокації у Зайцевому, Троїцькому та в Авдіївці. Всього на Донецькому напрямку бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

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Окрім того, речник розповів, що на Маріупольському напрямку бойовики знову активізувалися (після рекордно низької кількості збройних провокацій 25 вересня). "2/3 цих провокацій сталися у Мар'їнці. Там ворог стріляв з легкого озброєння. Були активними снайпери противника. Також неспокійно було в районі Павлополя та Широкиного, а біля Старогнатівки ворог здійснив один обстріл з БМП", - додав він. Всього на Маріупольському напрямку зафіксовано 18 обстрілів з боку бойовиків.