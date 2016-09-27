"Режим тиші" у зоні АТО: за добу бойовики збільшили кількість обстрілів майже втричі

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 27 вересня.

На Луганському напрямку зафіксовано 10 порушень “режиму тиші”. Противник вдавався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Станиці Луганскої.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 18 порушень “режиму тиші”. В районі Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного та Павлополя бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Окрім того, по Мар’їнці вів вогонь снайпер, а по Старогнатівці бойовики відкривали вогонь з БМП.

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На Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів. Окупанти вели вогонь із мінометів 82-го та 120 калібру по Зайцевому, а з 120-го - по Нижнє Лозовому. Також бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів по Верхньоторецькому, Зайцевому, Авдіївці та Нижнє Лозовому. А з БМП - по Зайцевому та Нижнє Лозовому.

"Незважаючи на ці провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод", - підкреслює штаб АТО.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.