Марчук спростував ризик втрати Станиці Луганської через відведення сил за Рамковим рішенням

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в Facebook.

"Скільки дурниць наговорилось в деяких ЗМІ щодо нещодавно підписаної угоди (Рамкове рішення - УНІАН) про відведення військ. Коли говорять різні псевдоексперти - це ще можна зрозуміти. Але коли починають "коментувати" дурниці посадові особи - це вже, як кажуть, "вообше", - написав він.

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За його словами, "три ділянки (відведення сил - УНІАН) розміщені на лінії зіткнення і не "в", а "в районі населених пунктів".

"У ці ділянки не входить жоден населений пункт або електростанція. У центрі двох ділянок: зруйнований міст через річку Сіверський Донець (Станиця Луганська) та непрацюючий через обстріли КПВВ біля Золотого. Мета - відремонтувати та запустити", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Луганської області Юрій Гарбуз заявив, "якщо українські військові підуть на кілометр, ми втратимо Станицю".

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з певними координатами.