Журналісти Bild показали розтрощене війною Широкине (відео)
18:36, 11 жовтня 2016Війна
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Журналісти німецького видання Bild оприлюднили репортаж з розтрощеного війною українського Широкиного.
Зруйноване Широкине / Скріншот відео
360-градусне відео з фронтового міста опубліковане на офіційному каналі Bild у Youtube.
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Автори сюжету у описі відео зазначили, що Широкине є одним з найбільш зруйнованих міст у східній частині України.
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