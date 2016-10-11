Журналісти Bild показали розтрощене війною Широкине (відео)

18:36, 11 жовтня 2016
Війна
3678 0

Журналісти німецького видання Bild оприлюднили репортаж з розтрощеного війною українського Широкиного.

Скриншот видео

360-градусне відео з фронтового міста опубліковане на офіційному каналі Bild у Youtube.

Читайте також"Спимо по кілька годин": військові розповіли про обстановку під Маріуполем і показали сліди обстрілів (відео)

Автори сюжету у описі відео зазначили, що Широкине є одним з найбільш зруйнованих міст у східній частині України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter