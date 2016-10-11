Журналісти Bild показали розтрощене війною Широкине (відео)

360-градусне відео з фронтового міста опубліковане на офіційному каналі Bild у Youtube.

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Автори сюжету у описі відео зазначили, що Широкине є одним з найбільш зруйнованих міст у східній частині України.