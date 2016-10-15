Міноборони: загибель двох військових на Луганщині сталася через побутовий конфлікт

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Інформація Луганської військово-цивільної адміністрації про загибель внаслідок бойових дій двох українських військових не відповідає дійсності. У нас є інформація про загибель двох військовослужбовців, але це сталося внаслідок побутового конфлікту, і цим зараз займаються компетентні органи", - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 15 жовтня, в Луганській обласній держадміністрації поінформували, що минулої доби на Попаснянському напрямку в результаті артилерійського обстрілу з боку бойовиків загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.

Водночас за даними штабу АТО, за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє зазнали поранень, один боєць контужений.