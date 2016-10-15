Міноборони: загибель двох військових на Луганщині сталася через побутовий конфлікт

13:21, 15 жовтня 2016
Війна
3268 0

Двоє українських військовослужбовців загинули у зоні АТО на Луганщині не внаслідок бойових дій, а через побутовий конфлікт.

Андрій Лисенко повідомив про загибель військових внаслідок побутового конфлікту / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Інформація Луганської військово-цивільної адміністрації про загибель внаслідок бойових дій двох українських військових не відповідає дійсності. У нас є інформація про загибель двох військовослужбовців, але це сталося внаслідок побутового конфлікту, і цим зараз займаються компетентні органи", - сказав Лисенко.

Читайте такожБойовики продовжують застосовувати важке озброєння проти сил АТО

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 15 жовтня, в Луганській обласній держадміністрації поінформували, що минулої доби на Попаснянському напрямку в результаті артилерійського обстрілу з боку бойовиків загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.

Водночас за даними штабу АТО, за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє зазнали поранень, один боєць контужений.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter