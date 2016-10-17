Волонтери виявили скупчення техніки бойовиків на Донбасі, помічено російські установки "Метеорит" (фото, відео)

Про це йдеться у розслідуванні волонтерської спільноти InformNapalm.

У кадр аерофотознімка потрапила ціла посилена батальйонно-тактична група російських окупаційних військ. А деякі зразки військової техніки абсолютно чітко вказують на російський слід її постачання.

"У кадр потрапили 20 танків Т-64БВ і Т-72Б ранніх модифікацій (основне озброєння калібром 125 мм), 25 бойових машин піхоти (БМП-1/БМП-2), 4 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" (озброєння калібром 122 мм), 5 бронетранспортерів БТР-80 , зенітно-ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10" та інша техніка, - йдеться у повідомленні.

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Також на фото помітили російську автоперев’язувальну станцію (АП-2), яку в серпні 2016 року зафіксували за 3 км від промзони Авдіївки.

"Та найголовніший сюрприз — це наявність на знімку двох установок розмінування "Метеорит", які стоять на озброєнні виключно Російської Федерації. Крім свого основного призначення – розмінування об’єктів, УР-77 використовують і для знищення живої сили в укріплених руїнах будівель. Задокументовано використання установок цього типу за непрямим призначенням у другій чеченській кампанії, а також під час штурму Донецького аеропорту на Донбасі. Також помітили використання УР-77 в Сирії для атак на укріплення в районі Джобар", - розповіли волонтери.