Місія ОБСЄ знову заявила про перешкоди у безпечному доступі до Петрівського та Богданівки
14:11, 17 жовтня 2016Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову заявила про перешкоди у безпечному доступі до Петрівського та Богданівки.
Спостерігачі ОБСЄ / Фото REUTERS
Про це йдеться у повідомленні місії у соціальній мережі Facebook.
"Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянки розведення Петрівське/Богданівка – ЗСУ, «ДНР» не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - зазначили у місії.
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Представники СММ нагадали, що вони готові і можуть здійснювати спостереження, але їй потрібен доступ.
"Представник ЗСУ в СЦКК присутній на місці в Богданівці, але не може гарантувати безпеку СММ. Представник ЗС РФ при СЦКК відсутній у Петрівському. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу СММ, координувати розмінування", - додали у місії.
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