"Гроші" з'ясовували, скільки встиг вкрасти під час війни символ "ДНР" "Моторола"
Сумнозвісний бойовик Моторола нещодавно був знищений у Донецьку.
Його смерть викликала багато запитань і відкрила безліч таємниць.
"Гроші" провели розслідування і дізнались, чим займався "Моторола" в Донецьку у перервах між вбивством українців та інтерв`ю російським пропагандистам.
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Зарплата у 350 тисяч російських рублів (150 тисяч гривень) на місяць не могла задовольнити бойовика. Тому він грабував донецькі автосалони. Під його особистим керівництвом десятки іномарок вигнали з салонів і за копійки переправили до Ростова.
Але іномарки швидко скінчились. Свою першу сотню тисяч доларів він заробив завдяки простому грабунку. Грабували своїх - донецьких бізнесменів, які активно підтримували "російську весну".