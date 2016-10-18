"Гроші" з'ясовували, скільки встиг вкрасти під час війни символ "ДНР" "Моторола"

05:02, 18 жовтня 2016
Війна
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Сумнозвісний бойовик Моторола нещодавно був знищений у Донецьку. 

"Моторолу" ліквідовано у Донецьку / Фото із сайту бойовиків

Його смерть викликала багато запитань і відкрила безліч таємниць.

"Гроші" провели розслідування і дізнались, чим займався "Моторола" в Донецьку у перервах між вбивством українців та інтерв`ю російським пропагандистам.

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Зарплата у 350 тисяч російських рублів (150 тисяч гривень) на місяць не могла задовольнити бойовика. Тому він грабував донецькі автосалони. Під його особистим керівництвом десятки іномарок вигнали з салонів і за копійки переправили до Ростова.

Але іномарки швидко скінчились. Свою першу сотню тисяч доларів він заробив завдяки простому грабунку. Грабували своїх - донецьких бізнесменів, які активно підтримували "російську весну".

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