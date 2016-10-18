Всі ліжка в реанімації політравми лікарні Мечникова зайняті військовими - головлікар

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день в реанімації політравми всі ліжка зайняті пораненими бійцями.

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«В'ячеслав, старший матрос ЗСУ, 31 рік. Мінометний обстріл накрив його біля с. Водяного. Мінно-вибухова травма. Осколки глибоко увійшли в обличчя і шию. Зупинилися в міліметрі від спинного мозку. На трахеостомі», - повідомив Сергій Риженко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість поранених бійців в реанімації лікарні ім. Мечникова в Дніпрі стало рекордним за останній місяць.