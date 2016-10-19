Місія ОБСЄ уточнила, що непублічність деяких документів Мінських угод не заважає спостерігачам на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні місії ОБСЄ в соціальній мережі Facebook.

Спостерігачі нагадали, що місія здійснює моніторинг на сході України згідно з мандатом місії, затвердженим рішенням Постійної ради ОБСЄ у Відні. «Місія, серед іншого, постійно стежить за виконанням та дотриманням численних технічних положень Мінських домовленостей», – сказали в місії.

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«Режим непублічності деяких документів не перешкоджає СММ документально фіксувати дотримання досягнутих домовленостей», – заявили в СММ.

«Те, що дійсно перешкоджає зусиллям СММ із підтримки процесу реалізації Мінських домовленостей, так це той факт, що сторони не забезпечують необмеженого та безперешкодного доступу місії до всіх районів», – додали в місії.

Також у місії нагадали, що з положеннями Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року, Комплексом заходів із виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, Рамковим рішенням про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року можна ознайомитися на сайті ОБСЄ.

За повідомленнями ЗМІ, сьогодні в Брюсселі перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що не всі документи, узгоджені в Мінську, є публічними. Зокрема він сказав, що деякі з Мінських домовленостей є секретними й ніхто не знає, про що насправді сторони домовилися.