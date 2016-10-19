В ОБСЄ кажуть, що деякі з мінських домовленостей є секретними
16:29, 19 жовтня 2016Політика
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Ефективній роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України заважає режим засекреченості деяких документів у рамках Мінських домовленостей.
Хуг про Мінські домовленності: "ніхто не знає, про що насправді домовилися" / УНІАН
Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг на міжнародній конференції «Мінські домовленості: відносини ЄС-Росія та роль санкцій», яка проходить у середу у Європарламенті, повідомляє Укрінформ.
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«Не всі ці документи є публічними. На жаль, деякі з Мінських домовленостей є секретними, відтак дуже складно здійснювати верифікацію, адже ніхто не знає, про що насправді домовилися», - зауважив представник ОБСЄ.
Водночас він наголосив, що Спеціальна моніторингова місія робить усе можливе на територіях своєї відповідальності.
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