В ОБСЄ кажуть, що деякі з мінських домовленостей є секретними

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг на міжнародній конференції «Мінські домовленості: відносини ЄС-Росія та роль санкцій», яка проходить у середу у Європарламенті, повідомляє Укрінформ.

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«Не всі ці документи є публічними. На жаль, деякі з Мінських домовленостей є секретними, відтак дуже складно здійснювати верифікацію, адже ніхто не знає, про що насправді домовилися», - зауважив представник ОБСЄ.

Водночас він наголосив, що Спеціальна моніторингова місія робить усе можливе на територіях своєї відповідальності.