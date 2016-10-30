Прокремлівський журналіст із Британії видав позиції "ЛНР" на Донбасі (фото)

20:46, 30 жовтня 2016
Війна
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Проросійський журналіст-пропагандист Грем Філіпс опублікував у соцмережі знімки позицій терористів "ЛНР".

@GrahamWP_UK

Знімки з "передової ЛНР" пропагандист Філліпс виклав у своєму Twitter.

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"Сьогодні я відвідав селище Кіровське (Голубівка). Це передова "ЛНР", – підписав Філліпс фото з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, раніше посол України в Сполученому королевстві Наталія Галібаренко зверталася до влади Великобританії з проханням припинити діяльність британця в Україні. Але у Великобританії заявили, що українська влада повинна розібратися з кремлівським пропагандистом сама. Серед іншого Філліпс відомий своїми знущаннями над покаліченим українським полоненим бойовиків Жемчуговим.

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