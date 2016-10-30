Прокремлівський журналіст із Британії видав позиції "ЛНР" на Донбасі (фото)
Проросійський журналіст-пропагандист Грем Філіпс опублікував у соцмережі знімки позицій терористів "ЛНР".
Знімки з "передової ЛНР" пропагандист Філліпс виклав у своєму Twitter.
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"Сьогодні я відвідав селище Кіровське (Голубівка). Це передова "ЛНР", – підписав Філліпс фото з висоти пташиного польоту.
Сьогодні я пішов в селищі Кіровську, Голубовський, ЛНР. Це саме передове ЛНР. #Донбас#ЛНР#Новоросіяpic.twitter.com/3OwmmyAXHh— Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) October 29, 2016
Нагадаємо, раніше посол України в Сполученому королевстві Наталія Галібаренко зверталася до влади Великобританії з проханням припинити діяльність британця в Україні. Але у Великобританії заявили, що українська влада повинна розібратися з кремлівським пропагандистом сама. Серед іншого Філліпс відомий своїми знущаннями над покаліченим українським полоненим бойовиків Жемчуговим.