Знущання Філліпса над українським заручником: політтехнолог розповів, як Британія може покарати пропагандиста (відео)

Про це політтехнолог Тарас Березовець, який співпрацює з Адміністрацією президента України, повідомив у коментарі виданню "Апостроф".

Він зазначив, що Філліпс знущався над Жемчуговим, перебуваючи на території України, незалежно від того, окупована вона чи ні.

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Березовець вважає, що оголосити Філліпса в розшук за лінією Інтерполу не вийде, оскільки організація неохоче йде назустріч Україні в цьому аспекті. Також, вважає політтехнолог, Україна повинна вимагати від Великобританії порушити кримінальну справу, оскільки Філліпс сприяє терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР", а британське законодавство щодо терористів є жорстким. Тому Лондон може висунути звинувачення Філліпсу у разі перетину ним кордону Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня під час обміну полоненими Філліпс прорвався в карету швидкої допомоги, де перебував Володимир Жемчугов, і почав ставити йому провокаційні питання. Тяжкопораненого Жемчугова, у якого ампутовані кінцівки і вибиті очі, терористи утримували в полоні близько року.

Посол України у Великобританії Наталія Галібаренко закликала владу Британії вжити всіх можливих заходів, щоб зупинити пропагандистську діяльність журналіста Грема Філліпса в Україні.

У свою чергу посол Сполученого Королівства великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф зазначає, що українська влада сама повинна визначити належне покарання для проросійського пропагандиста Грема Філліпса через провокації під час обміну полоненими.