Волонтери показали російську станцію наземної розвідки на Донбасі (фото)

Про це йдеться у розслідуванні волонтерської групи InformNapalm.

ПСНР-8М "Кредо-М1" (1Л120М) — радіолокаційна модернізована переносна станція наземної розвідки. Станція призначена для виявлення наземних (надводних) рухомих цілей, забезпечення стрільби артилерії, у т. ч. при відсутності оптичної видимості (туман, дощ, хуртовини, при запиленні або задимлення атмосфери).

Читайте такожВолонтери виявили скупчення техніки бойовиків на Донбасі, помічено російські установки "Метеорит" (фото, відео)

Волонтери зазначили, що фото було зроблено на даху Оленівського комбінату хлібопродуктів (Волноваський район Донецької області).

Це ідеальне місце для ведення постійного спостереження за трасою "Донецьк — Маріуполь" (H20) та усієї прилеглої "сірою зоною".

"Ця станція наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1" була прийнята на озброєння російської армії в 2002 році. Стати трофеєм вона не могла, оскільки в Україну не експортувалася. Це - черговий факт постачання Росією озброєння та техніки на окуповані території України", - підсумували в InformNapalm.

Раніше на Донбасі був ідентифікований новий МТ-ЛБ ВМ\К (багатоцільовий транспортер (тягач) легкий броньований), який закріплений за 34-ї Окремої мотострілкової бригади ЗС РФ.