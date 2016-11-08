"Влучно б'ють по позиціях": ЗСУ розповіли, як бойовики закріпилися в окупованому селі Жолобок на Луганщині (відео)

Бойовики захопили селище майже два роки тому і відтоді майже щоночі звідти ведуть обстріли. До позицій окупантів тут – лише 500 метрів, передає 5 канал.

У ніч проти вівторка, 8 листопада, позиції армійців обстрілювали з гранатометів та 82-мм мінометів. Міни розірвалися на відкритій місцевості неподалік опорного пункту. Вести туди журналістів вояки не наважуються, оскільки щомиті може розпочатись новий обстріл.

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"Якщо вас побачать у бінокль (велике скупчення людей) – велика ймовірність того, що ви можете постраждати. Провокації постійні. Здебільшого, це міномети 80-мм, є й 125-мм та 120-мм зброя", - каже військовослужбовець Дмитро.

Армійці упевнені, що на протилежній стороні воюють не трактористи та шахтарі, а професійні російські військові.

"Сильно, влучно б'ють по позиціях. Так любителі та непрофесіонали зробити не можуть. Зазвичай, якщо людина підготовлена, вона б'є з точністю у 5-10 метрів, а непідготовлена – пальцем у небо", - пояснює Дмитро.

Обстрілюють цю позицію кілька разів на тиждень, а сусідні – майже щоночі. За словами військових, цю позицію вони зводили власноруч. Тут є спортивний майданчик, лазня та власне господарство.