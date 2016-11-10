Готові на будь-які компроміси: в СБУ розповіли про проблеми із обміном заручників

Про це розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт, пише Еспресо.tv.

За його словами, за допомогою місії ОБСЄ українська сторона змогла передати листи близьких нашим полоненим.

Читайте такожТерористи "ЛНР" захопили в полон луганського суддю – волонтер

"Ми знаємо, у яких місцях вони перебувають. Важливо забрати усіх, але через некоректність списків у нас виникли труднощі. Я запевняю, що Україна піде на будь-які компроміси, щоб повернути заручників. Ми навіть готові на формулу "1 на 3".Трьох людей за кожного нашого заручника", - зазначив Тандіт.

Також він нагадав, що Україна відкрита на будь-які переговори, щоб забрати хлопців, які залишилися. І зробить усе, щоб вони були звільнені.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона у Мінську запропонувала бойовикам компромісні пропозиції щодо звільнення українських заручників із окупованих територій Донбасу.