"Не на "війнушки": харківський нардеп-мільйонер відмовився допомогти армії (відео)

Про це він заявив в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Я сам розберуся, куди віддавати десятину. На церкву, на дітей, куди завгодно - це буду вирішувати я. І в якому обсязі кому допомагати - теж. У будь-якому випадку я можу сказати, що я не буду жодним чином продовжувати і стимулювати продовження війни і буду робити все, щоб вона швидше закінчилася, і щоб гроші йшли в реальні сектори економіки та на соціальні програми, а не на "війнушки", - заявив Мураєв.

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Як повідомляв УНІАН, 10 листопада, о 10.00 з київського Головпоштамту (вул. Хрещатик, 22) волонтери фонду "Повернися живим" разом з ветеранами АТО, розіслали листи-звернення до народних депутатів, міністрів і мерів міст з пропозицією пожертвувати на потреби армії частину задекларованих ними доходів.