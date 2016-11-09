Волонтери та ветерани АТО закликають посадовців "пожертвувати" частину задекларованих статків

Як зазначає ініціатор акції Віталій Дейнега, за давньою українською традицією прийнято жертвувати 10% від своїх доходів на добрі справи.

"Знайомтесь, це найодіозніші е-декларанти. Власники тисяч квадратних метрів житла, мільйонів неукраїнських грошей, автопарків та інших забавок. А це наші листи до них. Листи офіційні з ввічливим проханням допомогти армії. Готуючи їх ми читали депутатські декларації, рахували майно і переводили його у тепловізори. В принципі, якщо пани е-декларанти допоможуть – то можна буде закінчувати війну, через отримання Україною стратегічної переваги і втечу російських загарбників. Якщо ні – то ми знатимемо що робити на наступних виборах", - зазначив Дейнега.

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За його словами, перші листи підуть в провідні парламентські фракції.

"Але на цьому робота не скінчиться. Ми будемо писати багатьом нардепам і чиновникам, регулярно публікуючи звіти і їхні відповіді", - наголосив він.

Участь в акції візьмуть: Віталій Дейнега (засновник «Повернись живим»), Роман Сініцин (співзасновник «Народний тил»), Евген Турчак (демоб. 95 ОДШБр, голова Київської міської спілки ветеранів АТО Деснянського району м. Києва), Леонід Остальцев (демоб. 30 ОМБр, засновник «Pizza Veterano»).