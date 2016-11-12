Б'ють із артилерії та гранатометів: бойовики сьогодні 43 рази обстріляли позиції українських військових

Російсько-окупаційні війська сьогодні, 12 листопада, 43 рази обстріляли позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, з опівночі і до 18:00 терористи активно використовували артилерію та гранатомети.

Так, на Маріупольському напрямку позиції Збройних сил України двічі було обстріляно зі 152-мм артилерії в районі Мар’їнки. Під вогнем мінометів різних калібрів опинилися Широкине, Водяне, Талаківка та Красногорівка.

«З гранатометів різних типів, озброєння БМП та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Лебединському, Водяному, Павлополю, Широкиному, Тарамчуку, Талаківці. Наші позиції в районі Широкиного та Павлополя обстріляв і снайпер», - поінформували у штабі АТО.

На Луганському напрямку зі 122-мм артилерії російські окупаційні війська вели вогонь по Новозванівці та Троїцькому, а з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – по Кримському, Новозванівці, Малиновому та Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку із артилерії калібру 122 мм окупанти обстріляли Тоненьке, а з мінометів різних калібрів – Авдіївку, інформують у штабі АТО.