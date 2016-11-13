За добу в зоні АТО дістали поранення четверо українських військових – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, однак четверо наших військовослужбовців були поранені", - сказав Мотузяник.

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За його словами, на Донецькому напрямку внаслідок артилерійського обстрілу по селищу Тоненьке загинула одна цивільна особа. Також окупанти неодноразово обстрілювали позиції українських військових на Світлодарській дузі та в Авдіївській промзоні «При цьому було випущено понад 160 мінних снарядів. Українські війська відкривали вогонь у відповідь з метою припинення агресивних дій ворога», - сказав представник Міноборони.

На Маріупольському напрямку бойовики порівняно з попередніми днями різко збільшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України, використовуючи гармати і міномети. «Основні бойові дії тривають у Мар'їнському районі, а також на ділянці фронту Павлопіль-Широкине. Кількість випущених боєприпасів по наших позиціях налічує десятки. Українські війська ведуть вогонь у відповідь», - сказав Мотузяник та додав, що у Мар’їнці під час обстрілу було поранено двох волонтерів.

Він також повідомив, що на Луганському напрямку бойові дії велися в Станично-Луганському районі, за винятком самого райцентру, у Кримському, а також під Попасною. Російські окупаційні війська масово застосовували міномети та артилерію по Кримському, Новозванівці та Троїцькому.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції відбулося 64 обстріли з боку бойовиків, з них на Луганському напрямку – 15, Донецькому – 6, Маріупольському – 43.