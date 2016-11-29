Росія сформувала дві мотострілкові дивізії біля кордонів України

Про це повідомив міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу, передає ТАСС.

"У поточному році в Західному військовому окрузі проведено близько 100 організаційних заходів, у тому числі щодо завершення формування двох мотострілкових дивізій, підрозділи яких розміщені у Білгородській, Воронезькій та Смоленській областях", - сказав Шойгу.

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За його словами, дивізії, повністю укомплектовані особовим складом, при цьому понад 70% особового складу - це контрактники. Дивізії також укомплектовані сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою.

Раніше заступник міністра оборони України Ігор Долгов заявив, що біля українського кордону Російська Федерація зосередила 55 тисяч військових.