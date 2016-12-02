Експерт оцінив ракетні стрільби ЗСУ поблизу Криму

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор інформаційно-консалтиногової компанії Defence Express Сергій Згурець, наголосивши, що без бойових пусків вся бойова підготовка розрахунків - це папір.

Він розповів, що останні роки перед війною – у 2010-2014 роках – бойова підготовка у зенітних ракетних військах (ЗРВ), що входять до складу Повітряних сил ЗС України, зазнала суттєвих змін у бік спрощення.

Зокрема, бойові пуски – ключовий елемент вишколу - були припинені. У 2010 році була остання спроба здійснити практичні тактичні навчання з бойовою стрільбою дванадцяти частин ЗРВ на полігоні "Чауда", але ті навчання були скасовані.

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"Нинішні пуски – перші після довгої перерви. Тож бойові навчання, такі, як нинішні, на новому полігоні мають відбуватися за любої реальної та політичної погоди та негоди. Так часто, як це можливо. Досвід та навички нашої ППО – наш щит проти агресора", - заявив експерт.

Також Згурець наголосив, що Україні треба активізувати роботи з облаштування нашого нового полігону усіма необхідними технічними засобами – телеметричними та іншими - для отримання даних при проведенні випробувань модернізованої та нової зброї.

"Йдеться про ракетне, зенітно-ракетне та авіаційне озброєння. Кожен етап випробування нових зразків – це складна робота над технічними викликами та помилками. Коли кожна секунда польоту нової чи модернізованої ракети документується технічними засобами за різними параметрами – потім це суттєво пришвидшує вдосконалення зразка, спрощує роботу над помилками. Тому гарний облаштований полігон нам потрібен як базовий елемент у нашому русі до нових озброєнь. Як для зенітних ракетних, так і інших родів та видів військ", - підсумував експерт.

Нагадаємо, 2 грудня Збройні сили України успішно завершили контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет поблизу окупованого Криму.