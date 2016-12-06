В СК Росії звинуватили двох українських військових в обстрілі російської території у 2014 році

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті РФ.

"Триває розслідування кримінальної справи за фактом обстрілу російської території в червні-серпні 2014 року, внаслідок яких багато хто постраждав, а літній житель міста Донецька Ростовської області, перебуваючи на території свого домоволодіння, потрапив під масований обстріл української артилерії та отримав смертельні поранення", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні стверджується, що до організації обстрілу причетні командир 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Андрій Грищенко, який зараз обіймає посаду командувача Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ, а також командир 27-го реактивного артилерійського полку Збройних сил України полковник Валерій Ісмаїлов.

"Зазначеним військовослужбовцям залежно від ролі кожного заочно пред'явлено звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ст. 105, ст. 317 КК РФ (вбивство, замах на вбивство, посягання на життя співробітників правоохоронних органів)", - йдеться в повідомленні.

Раніше, у РФ громадянина України Євгена Панова після затримання в Криму катували з метою домогтися свідчень про нібито підготовку диверсій на окупованому півострові. Про це після засідання Лефортовського районного суду Москви повідомив його адвокат Дмитро Дінзе.

"Не так у них все чисто у справі. За словами мого підзахисного, до нього досі ходять слідчі й умовляють відмовитися від нас як його адвокатів, вказують на те, що Олег Сенцов 20 років отримав, кажуть «ти також отримаєш і поїдеш», бояться, що він відмовиться від своїх свідчень або почне давати протилежні свідчення, бояться, що ми будемо розвивати тему з його тортурами", - сказав Дінзе.