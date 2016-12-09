Випробування безпілотної бойової техніки, яка діє на землі і в повітрі: з'явилося відео

14:24, 09 грудня 2016
Війна
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9 грудня відбулися випробування безпілотної бойової техніки, яка діє як на землі, так і в повітрі.

Відповідний відеозапис опубліковано на YouTube-каналі Турчинова.

Так, відбулись випробування безпілотного багатофункціонального мінібронетранспортера "Фантом".

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"Також непогано під час випробувань себе зарекомендував і безпілотний бойовий модуль, поставлений на БМП. Його можна використовувати на звичайних БМП, та БТР", - додав секретар РНБО Турчинов.

Раніше Турчинов заявив про успішні випробування безпілотної техніки наземного та повітряного використання.

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Теги: #випробування#Турчинов