Випробування безпілотної бойової техніки, яка діє на землі і в повітрі: з'явилося відео
14:24, 09 грудня 2016Війна
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9 грудня відбулися випробування безпілотної бойової техніки, яка діє як на землі, так і в повітрі.
Відповідний відеозапис опубліковано на YouTube-каналі Турчинова.
Так, відбулись випробування безпілотного багатофункціонального мінібронетранспортера "Фантом".
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"Також непогано під час випробувань себе зарекомендував і безпілотний бойовий модуль, поставлений на БМП. Його можна використовувати на звичайних БМП, та БТР", - додав секретар РНБО Турчинов.
Раніше Турчинов заявив про успішні випробування безпілотної техніки наземного та повітряного використання.
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