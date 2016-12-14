Бойовики обстріляли чергу на КПВВ "Майорськ", є загиблий і поранений (фото)

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби в Twitter.

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Сьогодні терористи відкрили вогонь по людям, які перебували в черзі на #КПВВ «Майорськ». Одна людина загинула, ще одна зазнала поранення. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) December 14, 2016

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, це сталося близько 9:00. В результаті обстрілу в 50 метрах від контрольного поста один чоловік був поранений в плече, а інший отримав смертельне поранення в голову.

Пропускні операції на даному напрямку призупинені, прикордонники негайно вивели з лінії вогню людей, які перебували на в'їзд з неконтрольованої території. Стан пораненого задовільний.

Також сьогодні стало відомо, що у Луганській області внаслідок обстрілу бойовиками КПВВ "Станиця Луганська" зазнав поранень прикордонник.