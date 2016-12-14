Бойовики обстріляли чергу на КПВВ "Майорськ", є загиблий і поранений (фото)

10:23, 14 грудня 2016
Війна
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У зоні проведення АТО в Донецькій області бойовики обстріляли чергу на контрольному пропускному пункті в'їзду/виїзду "Майорськ", унаслідок чого загинула одна людина і ще одну поранено.

Одного чоловіка було поранено у плече / Держприкордонслужба

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби в Twitter. 

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Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, це сталося близько 9:00. В результаті обстрілу в 50 метрах від контрольного поста один чоловік був поранений в плече, а інший отримав смертельне поранення в голову.

Медики надали допомогу пораненому / Держприкордонслужба

Пропускні операції на даному напрямку призупинені, прикордонники негайно вивели з лінії вогню людей, які перебували на в'їзд з неконтрольованої території. Стан пораненого задовільний.

Також сьогодні стало відомо, що у Луганській області внаслідок обстрілу бойовиками КПВВ "Станиця Луганська" зазнав поранень прикордонник.

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Теги: #обстріл#бойовики