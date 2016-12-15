Штаб АТО: бойовики на Донбасі обстріляли населені пункти
Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 18 обстрілів, застосовуючи важке озброєння.
Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 14 грудня.
Бойовики обстрілювали позиції сил АТО на всіх напрямках. На Маріупольському з мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по позиціях в районі Красногорівки, Лебединського та Широкиного. Новотроїцьке та Водяне зазнали обстрілів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Красногорівці та Новотроїцькому вогонь вів снайпер.
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На Луганському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Кримське та Троїцьке. А з гранатометів різних систем - Попасну, Лопаскіне, а також Станицю Луганську.
На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали Авдіївку. По Луганському, крім великокаліберних кулеметів, вогонь вів і снайпер.
Двічі бойовики обстрілювали і населені пункти. Зі стрілецької зброї - Майорськ, а з мінометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів - Кримське.