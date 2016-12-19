Журналістка розповіла про поранених під час бою на Світлодарській дузі

13:08, 19 грудня 2016
Війна
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На Світлодарській дузі відбувся запеклий бій, терористи застосували важку артилерію. 

Загибли шість бійців / Фото УНІАН

Вихідними загинуло шість бійців, 23 – поранено, з них  - чотири важкопоранених, написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Євгенія Подобная.

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"6 - загиблих, 23 - поранених, з них - 4 важких, інші - легкий-середній ступінь тяжкості", - пише журналістка.

Також зазначається, що до Дніпра доставили хворих із зони АТО та здійснили дві евакуації поранених.

Під час атаки бойовиків на Світлодарській дузі у неділю, за інформацією штабу АТО, п'ятеро українських військових загинули, шестеро поранені.

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Теги: #дуга#бій