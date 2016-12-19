Журналістка розповіла про поранених під час бою на Світлодарській дузі
13:08, 19 грудня 2016Війна
4795 0
На Світлодарській дузі відбувся запеклий бій, терористи застосували важку артилерію.
Загибли шість бійців / Фото УНІАН
Вихідними загинуло шість бійців, 23 – поранено, з них - чотири важкопоранених, написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Євгенія Подобная.
Читайте також"Три вогневі нальоти": у ЗСУ розповіли подробиці бою на Світлодарській дузі (відео)
"6 - загиблих, 23 - поранених, з них - 4 важких, інші - легкий-середній ступінь тяжкості", - пише журналістка.
Також зазначається, що до Дніпра доставили хворих із зони АТО та здійснили дві евакуації поранених.
Під час атаки бойовиків на Світлодарській дузі у неділю, за інформацією штабу АТО, п'ятеро українських військових загинули, шестеро поранені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Загострення боїв на Світлодарській дузі