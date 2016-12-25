За минулу добу піротехніки знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет

Протягом минулої доби, 23 грудня 2016 року, на території Донецької області піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

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"На території Слов’янського району піротехніки вилучили та знешкодили 1 мінометну міну калібром 120 мм, 11 артилерійських снарядів калібром 76 мм, 9 артилерійських снарядів калібром 75 мм, 5 гранат Ф1, 4 гранати РГД 33 та 9 детонаторів", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними відомства, на території міста Бахмут фахівці піротехнічних робіт вилучили та знешкодили 1 мінометну міну калібром 82 мм, а на території міста Красногорівка - фрагмент РПГ 7.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у Роздільнянському районі Одеської області піротехніки виявили та знищили понад 400 мінометних мін часів Другої світової війни.