СБУ виявила у дачників в зоні АТО великий арсенал зброї: 18 гранатометів, понад 80 гранат і 8 тисяч патронів (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці вилучили зі схованки 18 гранатометів РПГ-22, 50 гранат РГД-5 і 33 гранати Ф-1 із запалами, протипіхотну міну МОН-90, дві ручні кумулятивні гранати РКГ-3ЕМ, майже 8,5 тисяч патронів різного калібру, в тому числі бронебійні, трасуючі, для снайперської стрільби і стрільби з глушником.

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За оперативними даними, схрон був облаштований на одній з дач жителями Мар'їнського району Донецької області для подальшого переправлення зброї за межі зони АТО.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.