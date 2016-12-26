На Донбасі за тиждень знищено 18 окупантів, морг Луганська заповнений убитими військовими РФ - розвідка
На Донбасі минулого тижня знищено 18 та поранено 38 окупантів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони на своїй сторінці у Facebook.
«За минулий тиждень внаслідок спроб противника зайняти нові позиції на “Світлодарському виступі” та порушень під час транспортування зброї і боєприпасів, незадовільних умов служби і медичного забезпечення збільшилась кількість загиблих і травмованих військовослужбовців з’єднань і військових частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ», - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що у період 19-25 грудня втрати противника становили: 18 військовослужбовців вбитими та 38 пораненими.
«З них у складі 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ трьох військовослужбовців вбито та п’ятеро поранено. У складі 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК ЗС РФ поранено одного військовослужбовця. У складі 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК 15 військовослужбовців вбито та 32 поранено», - повідомляють розвідники.
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Також у ГУР Міноборони зазначають, що у цивільних лікарнях Луганська введено режим обмеження доступу відвідувачів у зв’язку з приховуванням розміщення великої кількості поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.
«Морг головної міської лікарні заповнений вбитими російськими військовослужбовцями. В медичних закладах на тимчасово окупованих територіях Луганської області проводиться виписка хворих цивільних осіб для звільнення місць для поранених військовослужбовців», - зауважили у відомстві.
Як відомо, контрольовані Росією бойовики на Донбасі за минулу добу 33 рази обстріляли українських військових.