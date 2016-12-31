Найяскравіші моменти навчань ЗСУ в 2016 році: опубліковано відео
16:44, 31 грудня 2016Війна
2577 0
Міноборони опублікувало відео з підбіркою найбільш видовищних моментів військових навчань Збройних сил України у 2016 році.
Бойова підготовка ЗСУ / скріншот
Відеозапис опубліковано на каналі YouTube.
На кадрах відображені дії артилерії, танків, піхоти та авіації.
Читайте такожУкраїна обійшла Росію у ракетній зброї - голова профільного комітету Ради (відео)
Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія є однією з найсильніших у Європі.
«Ми збудували нову українську армію, одну з найсильніших у Європі, яка здатна виконати будь-яке завдання верховного головнокомандувача, здатна захистити свободу, волю та незалежність нашої держави», - підкреслив президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter