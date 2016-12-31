Найяскравіші моменти навчань ЗСУ в 2016 році: опубліковано відео

Відеозапис опубліковано на каналі YouTube.

На кадрах відображені дії артилерії, танків, піхоти та авіації.

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Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія є однією з найсильніших у Європі.

«Ми збудували нову українську армію, одну з найсильніших у Європі, яка здатна виконати будь-яке завдання верховного головнокомандувача, здатна захистити свободу, волю та незалежність нашої держави», - підкреслив президент.