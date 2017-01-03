Міністр оборони відзначає тенденцію до застосування бойовиками важкого озброєння у зоні АТО

Про це міністр оборони України Степан Полторак заявив в інтерв'ю «5-му каналу».

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«На жаль, тенденція щодо застосування важкої зброє є. Я хотів би навести приклад – тільки в грудні із тисячі обстрілів, які відбувалися з боку терористичних угрупувань, п’ятсот, тобто половина, взагалі були із забороненого (Мінськими угодами) озброєння», - заявив він.

«Звичайно, це несе за собою серйозне порушення цих (Мінських) угод, і ми отримуємо, на жаль, і втрати, і поранення, тому що застосовується та зброя, яка не повинна застосовуватись», - додав Полторак.

При цьому міністр запевнив, що Україна готова відповідати на обстріли у випадку, коли є загроза особовому складу, і тоді, коли є загроза прориву або наступу.

«Ми відповідно реагуємо на ті загрози, які, на жаль, бувають», - зазначив Полторак.