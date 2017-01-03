Україна була готова до удару з боку Росії під час ракетних стрільб поблизу Криму - Міноборони

Про це він повідомив в інтерв’ю «5-му каналу».

«Звичайно, що Російська Федерація нервувала, нас залякували відповіддю, нас залякували тим, що буде навіть завдано ракетного удару по пускових установках, по наших позиціях. До речі, ми до цього теж були готові, ми такий варіант теж відпрацьовували. Але це (ракетні стрільби – УНІАН) наша справа – це справа незалежної України та Збройних сил проводити навчання на своїй території. Не порушуючи жодного міжнародного договору і перевіряючи готовність нашої системи ППО», - заявив він.

«Звичайно, РФ нервувала, тому що військові, які проходять службу в збройних силах РФ, ВПС РФ в першу чергу розуміють, що при готовності системи ППО України вони не будуть настільки впевнені в безкарності своїх дій, якщо їм така задача буде поставлена на території України», - додав Полторак.

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Як повідомлялося, 1-2 грудня 2016 року у південній частині України проходили навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби. Представники української влади неодноразово наголошували, що Україна проводитиме ракетні випробування згідно з міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що єдиною причиною, яка змушує Україну проводити навчання, в рамках яких проводилися стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.

Напередодні навчань ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що Росія погрожувала Києву ракетним ударом.