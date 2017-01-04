"Щось звичне... Ну, як випити кави": білорус, що воював на боці "ЛНР", розповів, як вбивав українців

Про це житель білоруського Вітебська розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він пояснив своє рішення воювати на боці бойовиків так: "не міг дивитися спокійно, як гинуть діти". Щоправда, інформацію про збройний конфлікт на Донбасі Трофимов черпав переважно із сайтів терористів і їхніх спільнот у соцмережах.

"Почалася війна України з росіянами, і я почав шукати інформацію. Читав "Зведення Стрєлкова" (група "ВКонтакте", де з початку конфлікту викладалася інформація від Ігоря Стрєлкова-Гіркіна і його бойовиків - Ред.). Я взагалі їхав воювати за Стрєлкова, але фактично вийшло, що за цей цирк, - тепер же Плотницький там просто заробляє гроші і все. Стрєлков говорив правильні речі. Але коли я приїхав, його вже зняли", - розповідає Трофимов.

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Він заявив, що воював у складі "батальйону "Русь" у районі Веселої Гори і Щастя, де "протистояв" батальйону "Айдар".

Ставлення до бійців добровольчих батальйонів, стверджує Трофимов, в "ДНР/ЛНР" було завжди жорстке: існував усний наказ добровольців "у полон не брати, вирішувати питання на місці".

На питання кореспондента, чи доводилося йому особисто розстрілювати полонених, Трофимов знизав плечима і посміхнувся: "Ну я ж на передовій був".

Трофимов до війни на Донбасі був мирною людиною, навіть у білоруській армії не служив. Він розповів, що відчув, коли вперше довелося вбити людину: "Мене трохи не вирвало. Знаєш, як це було? Зайшли ми на зачистку в школу. Я за поворот йду - і мій "Калашников" буквально впирається в голову "укропу"... тобто у мене не було варіантів. Я натиснув на курок. Так мені довелося позбутися моєї синьої форми - сильно забруднилася. Потім до цього почав ставитися простіше. Щось звичне... Ну, як випити кави".

Зазначається, що Трофимов потрапив у поле зору КДБ Білорусі, вже двічі з ними проводилися бесіди.