Бойовики обстріляли Новоолександрівку із протитанкових ракетних комплексів, загинув капітан ЗСУ

У Новоолександрівці загинув капітан ЗСУ під час обстрілу бойовиками позиції АТО із протитанкових ракетних комплексів . Про це повідомив прес-офіцер сектора "Луганськ" Дмитро Завтонов, передає «112 Україна».

За його словами, поранення також отримав молодший лейтенант.

"Під час обстрілу з ПТРК в Новоолександрівці поранення дістав молодший лейтенант, капітан, на жаль, загинув. Пораненому була надана медична допомога, його доставили в лікарню", - повідомив він.

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Прес-офіцер також заявив, що наразі інформації про стан пораненого військового немає, однак лейтенант отримав серйозні поранення.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі бойовики минулої доби 60 разів відкривали вогонь.

На Маріупольському напрямку противник обстріляв з мінометів Широкине, Мар’їнку, Славне та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці та Славному вела вогонь БМП противника. По Красногорівці – снайпер.

Минулої доби троє наших військовослужбовців поранено, один – загинув.