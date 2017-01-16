Під Маріуполем кількість ворожих обстрілів більша, ніж на інших двох напрямках разом узятих – МОУ

13:43, 16 січня 2017
Війна
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Минулої доби найбільшу кількість ворожих обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на Маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів більша, ніж на інших двох, разом узятих. Бойовики порушують режим тиші по всій лінії зіткнення. В Мар’їнському районі та поблизу Азовського моря противник традиційно застосував міномети та гармати. Основні «гарячі точки», як і раніше, – Красногорівка, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове, Широкине, поінформував Мотузяник, зазначивши, що українські війська ведуть інтенсивний вогонь у відповідь.

"За вчорашню добу на Маріупольському напрямку відбулося 37 ворожих обстрілів, зокрема 6 – із з важкого озброєння", - сказав представник Міноборони.

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На Луганському напрямку, за даними Мотузяника, найгарячіше вчора було у Троїцькому. «В світлу пору доби противник неодноразово відкривав вогонь з гранатометів та 120-мм мінометів. Також мінометний обстріл з боку противника відбувся в Новолександрівці. В Станиці Луганській та Золотому ворог застосовував легке озброєння», - зазначив він.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, зокрема 3 – мінометних. По українських позиціях випущено більше 20 мін.

На Донецькому напрямку бойова активність ворога спостерігається по всій лінії зіткнення, крім Донецького аеропорту, сказав Мотузяник. В Новгородському відбулася низка потужних мінометних обстрілів українських позицій з різних напрямів. Загалом бойовики випустили по українських позиціях в Новгородському 54 міни, сказав речник Міноборони.

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Також неспокійно було в Авдіївці – там бойовики протягом 6 годин вели мінометний та артилерійський вогонь з боку Ясинуватої. Крім того, ворог застосовував міномети в Новолуганському.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема – 6 з важкого озброєння.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу контрольовані Росією бойовики 60 разів обстріляли позиції сил АТО, один український військовий зазнав поранень.

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Теги: #Донбас#бойовики#окупанти