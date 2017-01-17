Український генерал попередив про масштабну військову авантюру Росії

Про це заявив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, передає Обозреватель.

Як пояснив генерал, під час попередніх навчань "Кавказ-2016" у сумі з раптовою перевіркою боєздатності російської армії брало участь у два рази менше військовослужбовців – близько 250 тисяч.

У серпні-вересні навчання військ протиповітряної оборони "Бойова співдружність-2017" повинні зібрати близько 500 тисяч військових. При цьому "всі міжнародні перевірки", в тому числі по лінії ОБСЄ, "заводять на початок року" з тим, щоб ніхто не заважав у реалізації планів. У цьому контексті генерал нагадав про те, що, згідно з Віденськими домовленостями 2011 року, "в одному місці може перебувати не більше 9 тисяч військовослужбовців".

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За словами Романенка, Росія користується "випробуваним способом" вирішення військових завдань й обходу цієї норми. Так, під час "русской весни" 2014 року РФ вдалося зосередити у Криму кількість військовослужбовців, що дозволило анексувати Крим, нагадав він.

Водночас він запевнив, що цього разу "українська сторона і сторона НАТО зробили відповідні висновки", і мають намір проводити різноманітну розвідку. Крім того, "з натовського боку в Прибалтиці і Польщі розгортаються сили, в тому числі бронетанкові. Планується, що співвідношення сил НАТО-Росія на весну буде становити 7:1", - розповів генерал.