До харківського госпіталю надійшли бійці з зони АТО

У Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харків) із зони АТО надійшли бійці.

Про це йдеться в повідомленні волонтерської організації "Сестра милосердя АТО" у Facebook. Читайте такожЯпонія передала Україні медобладнання вартістю понад 22,5 мільйони гривень "Надійшли нові наші воїни в госпіталь із зони АТО", - повідомили волонтери.

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