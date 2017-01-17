До харківського госпіталю надійшли бійці з зони АТО
15:18, 17 січня 2017Війна
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У Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харків) із зони АТО надійшли бійці.
До харківського госпіталь надійшли бійці / Ірина Геращенко / facebook.com
Про це йдеться в повідомленні волонтерської організації "Сестра милосердя АТО" у Facebook.
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"Надійшли нові наші воїни в госпіталь із зони АТО", - повідомили волонтери.
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