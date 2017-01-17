До харківського госпіталю надійшли бійці з зони АТО

15:18, 17 січня 2017
Війна
2118 0

У Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харків) із зони АТО надійшли бійці.

До харківського госпіталь надійшли бійці / Ірина Геращенко / facebook.com

Про це йдеться в повідомленні волонтерської організації "Сестра милосердя АТО" у Facebook.

Читайте такожЯпонія передала Україні медобладнання вартістю понад 22,5 мільйони гривень

"Надійшли нові наші воїни в госпіталь із зони АТО", - повідомили волонтери.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Харків#госпіталь