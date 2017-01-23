Протягом дня бойовики здійснили десятки обстрілів, одного військового поранено – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли. Одного нашого військового поранено», - йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів калібру 120 мм та 82 мм неодноразово вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське.

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На Луганському напрямку з 82 мм мінометів окупанти вели вогонь по Троїцькому. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – по Кримському, Новозванівці та Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Авдіївку. В бік населеного пункту Піски вогонь вів снайпер, а по Луганському – бойова машина піхоти.