Україна проінспектувала російські військові об'єкти у Ростовській області - Міноборони РФ

Про це повідомив начальник російського національного центру із зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, зазначає прес-служба Міноборони РФ.

«У період з 16 по 19 січня в рамках Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки українська інспекційна група, до складу якої увійшли представники Данії та Канади, провела інспекцію зазначеного району на території Південного військового округу - у районі міст Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинськ, Каменськ-Шахтинський і Новочеркаськ», - повідомив він.

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У Міноборони РФ запевнили, що інспекторам було надано можливість побувати на військових полігонах Кадамовський і Кузьмінський, залізничних станціях навантаження і вивантаження Матвєєв Курган і Хапри.

Крім того, наголосив Рижков, інспектори отримали необхідну інформацію від командування всіх військових частин і формувань, розташованих у вказаних районах.

«У ході роботи інтернаціональна інспекційна група не спостерігала в зазначеному районі військової діяльності збройних сил Російської Федерації, що підлягає попередньому повідомленню», - сказав представник військового відомства РФ.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня стало відомо, що Росія погодилася допустити українських інспекторів на військові об'єкти в Ростовській області. Інспекційна перевірка проходила з 16 по 19 січня.