Окупанти обстрілюють Авдіївку, є попередня інформація щодо "режиму тиші" з 12:00 – Жебрівський

12:23, 31 січня 2017
Війна
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Окупанти продовжують обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, є попередня інформація щодо "режиму тиші" з 12:00.

Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Станом на 11.40 бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку із важкого озброєння. Режиму тиші все ще нема. Російська сторона не надала письмового підтвердження режиму припинення вогню. Є попередня інформація про настання режиму тиші о 12:00. Ремонтні бригади готові одразу розпочати роботи з відновлення ліній електропередач», - написав Жебрівський.

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Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

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Сьогодні раніше Жебрівський повідомив, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10.00 до 17.00. Однак пізніше він заявив, що підрозділ російських бойовиків знову пішов у наступ під Авдіївкою.

Водночас у прес-центрі штабу АТО заявили, що бойовики навіть проігнорували пропозицію щодо режиму тиші, надану їм для пошуку та вивезення тіл своїх загиблих.

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Теги: #Авдіївка#бойовики#обстріли#тиша