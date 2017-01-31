"ЗСУшник, ти лиш м'ясо для командирів": журналістка показала повідомлення, які надходять на телефони у Авдіївці (фото)

Відповідне фото на своїй сторінці у Twitter оприлюднила журналістка Анастасія Магазова.

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Разом з тим, за даними волонтера Петра Дудника також приходять СМСки з текстом "Солдат ЗСУ! Тебе знайдуть, коли сніг розтане. Боєць АТО! Цієї зими ти, як німець під Сталінградом", пише Еспресо.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, Авдіївка залишається одним із найгарячіших місць по усій лінії розмежування. До 4-ї ранку російські окупанти випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із РСЗВ БМ-21 “Град” та 30 артилерійських снарядів калібру152 міліметри. Також по українцям стріляли з мінометів 120, 82 міліметри, танків та стрілецької зброї.

Саме місто через постійні обстріли знеструмлене.



