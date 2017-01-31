У "ДНР" повідомили про порятунок заблокованих під землею на шахті Засядька 203 гірників
15:53, 31 січня 2017Війна
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На знеструмленій унаслідок обстрілу шахті ім. Засядька евакуйовані всі гірники.
Шахта Засядька була знеструмлена / facebook.com
Про це сьогодні повідомили у так званому "міністерстві з надзвичайних ситуацій ДНР".
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"Всі гірники на поверхні", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в окупованому Донецьку вранці 31 січня була знеструмлена шахта імені Засядька, під землею опинилися заблокованими 203 гірники. Зазначалося, що в результаті артобстрілів була пошкоджена електропідстанція шахти. Вона була повністю знеструмлена, а її робота призупинена.
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