У Донецьку знеструмлено шахту імені Засядька, під землею заблоковані 203 гірники

Про це повідомляє 112 Україна, посилаючись на повідомлення прес-служби шахти.

Читайте такожУ "ДНР" заявили, що всіх гірників шахти імені Засядька вивели на поверхню

Повідомляється, що внаслідок артобстрілів було пошкоджено електропідстанцію шахти. Зараз вона повністю знеструмлена, її роботу призупинено.

Попередньо, під землею опинилися заблокованими 203 гірники.

У "ДНР" вже заявили про початок евакуації гірників.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції під Авдіївкою, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу й Донецької фільтрувальної станції.