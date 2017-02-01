За минулу добу у зоні АТО один український військовий загинув, 18 поранено – Міноборони
13:39, 01 лютого 2017Війна
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За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні АТО загинув один український військовослужбовець та 18 поранено.
Внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець / dnl.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець. Це сталося в районі селища Тоненьке внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Крім того 18 наших бійців зазнали поранень, зокрема, 15 в районі Авдіївки та по одному воїну було поранено в Луганському, Зайцевому та Талаківці»,- зазначив речник.
Він висловив співчуття рідним воїна, який загинув за Україну.
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