За минулу добу у зоні АТО один український військовий загинув, 18 поранено – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець. Це сталося в районі селища Тоненьке внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Крім того 18 наших бійців зазнали поранень, зокрема, 15 в районі Авдіївки та по одному воїну було поранено в Луганському, Зайцевому та Талаківці»,- зазначив речник.

Він висловив співчуття рідним воїна, який загинув за Україну.