"Герої не вмирають!": Україна попрощалась із загиблими у боях під Авдіївкою військовими (фоторепортаж, відео)
13:56, 01 лютого 2017Війна
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На Майдані Незалежності в столиці попрощались із бійцями АТО, які загинули у районі Авдіївки 29 та 30 січня.
Це четверо бійців 72-ої механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.
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Провести їх в останню дорогу прийшли військові, волонтери й мешканці міста. Вони прощалися із захисниками на колінах під гасло "Герої не вмирають".
Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції у Авдіївки, а також житлові квартали. 30 січня місто через обстріли залишилося без водо-, електро - та теплопостачання.
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