"Герої не вмирають!": Україна попрощалась із загиблими у боях під Авдіївкою військовими (фоторепортаж, відео)

Це четверо бійців 72-ої механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.

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Провести їх в останню дорогу прийшли військові, волонтери й мешканці міста. Вони прощалися із захисниками на колінах під гасло "Герої не вмирають".

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції у Авдіївки, а також житлові квартали. 30 січня місто через обстріли залишилося без водо-, електро - та теплопостачання.

Сьогодні російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню.